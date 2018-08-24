Маск сделал шаг в сторону выкупа Tesla

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Обращение в банк Morgan Stanley за консультацией о возможности выкупа акций Tesla поступило от американского бизнесмена Илона Маска, со ссылкой на неназванный источник сообщает Bloomberg.

Сейчас идут консультации Маска банком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Маск заявил о планах выкупа акций Tesla по цене $420 за одну ценную бумагу. После этого биржевой курс Tesla вырос.

Позже Маск сказал, что еще не определился окончательно, сославшись на проблемы, которые есть у компании.

Напомним, производитель электромобилей Tesla создан в 2003 году. Маск является одним из ее инвесторов. Компания убыточна: в минувшем году убытки составили $2,24 млрд, а в I квартале 2018 г. — $710 млн.

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