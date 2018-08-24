Агентство Sindbad не продает авиабилеты

Москва, , 01:45 — REGNUM Российское агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, пишет 1 августа газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что это связано с невыплаченным в срок гарантийным платежом авиакомпаниям. По данным Sindbad, скоро продажа билетов возобновится.

По оценкам источников издания, агентство — в состоянии предбанкротства. Вероятно, так считают специалисты, Sindbad не справляется с платежами. Так, агентство просрочило платеж системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок Billing and Settlement Plan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд авиапредприятий оказался в состоянии банкротства. Так, из-за банкротства 15 октября 2017 г. завершил полеты перевозчик «ВИМ-Авиа».

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