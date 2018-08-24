Пятница, 24 Августа 2018 года
02:03:32 МСК

Агентство Sindbad не продает авиабилеты

Экономика

Есть мнение, что агентство находится в состоянии предбанкротства

Москва, 24 августа 2018, 01:45 — REGNUM  Российское агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, пишет 1 августа газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что это связано с невыплаченным в срок гарантийным платежом авиакомпаниям. По данным Sindbad, скоро продажа билетов возобновится.

По оценкам источников издания, агентство — в состоянии предбанкротства. Вероятно, так считают специалисты, Sindbad не справляется с платежами. Так, агентство просрочило платеж системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок Billing and Settlement Plan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд авиапредприятий оказался в состоянии банкротства. Так, из-за банкротства 15 октября 2017 г. завершил полеты перевозчик «ВИМ-Авиа».

Читайте ранее в этом сюжете: У авиакомпании «Вим-Авиа» нашли признаки преднамеренного банкротства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство авиапредприятий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить