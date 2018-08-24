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Сбербанк оценил ситуацию с повышением ключевой ставки

Экономика

Повышение будет резче, чем Сбербанк предполагал до сих пор

Москва, 24 августа 2018, 01:17 — REGNUM  Повышение ключевой ставки Банком России к концу 2018 года составит 7,5% (0,25 процентных пункта), сообщает Сбербанк.

Уточняется, что к концу будущего года значение ключевой ставки вернется к нынешнему, а в конце 2020 опять повысится — до семи процентов.

Напомним, ранее в Сбербанке прогнозировали повышение ключевой ставки к концу этого года до 6,75%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк не стал снижать ключевую ставку из-за опасений по инфляции

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Ключевая ставка Банка России
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