Сбербанк оценил ситуацию с повышением ключевой ставки

Москва, , 01:17 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банком России к концу 2018 года составит 7,5% (0,25 процентных пункта), сообщает Сбербанк.

Уточняется, что к концу будущего года значение ключевой ставки вернется к нынешнему, а в конце 2020 опять повысится — до семи процентов.

Напомним, ранее в Сбербанке прогнозировали повышение ключевой ставки к концу этого года до 6,75%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%.

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