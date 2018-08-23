В общем объеме поставок газа в Турцию на Азербайджан пришлось 19,7%

Баку, , 23:48 — REGNUM В общем объеме поставок газа в Турцию в мае на долю газа из Азербайджана пришлось 19,7%. Об этом говорится в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

При этом, Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал в Турцию 3 млрд 193,1 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс».

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 922 млн кубометров (спад на 19,04% по сравнению с июнем 2017 г).

В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.