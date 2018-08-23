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Размытую дождями трассу в Ростовской области восстановят за 500 млн рублей

Экономика

От областного центра были отрезаны населённые пункты

Ростов-на-Дону, 23 августа 2018, 22:04 — REGNUM  На восстановление участка трассы «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области выделено 502,5 млн рублей. Объект протяжённостью более 8 километров уже давно требовал капитального ремонта, но к работам решено было приступить после того, как в мае 2016 года автодорогу размыло ливнями, передаёт ИА REGNUM.

«Два года назад в результате оползней, которые разрушили дорожное полотно, жители Константиновска и других населённых пунктов оказались фактически отрезаны от областного центра. Тогда проезд через реку Дон был оперативно восстановлен, но все же требовал капитального ремонта», — уточнили в министерстве транспорта региона.

В сентябре подрядчик приступит к укладке нового асфальта, а пока ведутся работы по водоотведению.

ИА REGNUM напоминает, что в результате продолжительных осадков обрушилось около 40 метров асфальта. Выезд на ростовскую трассу был перекрыт. В областной центр можно было добраться только в объезд.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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