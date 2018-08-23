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Назарбаев поручил диверсифировать экономику Атырауской области

Экономика

Основные показатели экономического роста региона связаны с добывающей промышленностью

Назарбаев поручил диверсифировать экономику Атырауской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Атырау, Казахстан, 23 августа 2018, 21:00 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил диверсифицировать экономику Атырауской области и завершить строительство дороги Актюбинск — Атырау — Астрахань, сообщили 23 августа в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что основные показатели экономического роста региона связаны с добывающей промышленностью и предложил реализовать программу индустриально-инновационного развития для создания альтернативных производств. Планируется, что данная мера позволит снизить зависимость экономики от экспорта сырьевых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Назарбаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом. В ходе своей поездки глава государства заявил, что в регионе необходимо использовать современные технологии добычи нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев призвал использовать современные технологии добычи нефти

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Экономика Казахстана
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