Назарбаев поручил диверсифировать экономику Атырауской области

Атырау, Казахстан, , 21:00 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил диверсифицировать экономику Атырауской области и завершить строительство дороги Актюбинск — Атырау — Астрахань, сообщили 23 августа в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что основные показатели экономического роста региона связаны с добывающей промышленностью и предложил реализовать программу индустриально-инновационного развития для создания альтернативных производств. Планируется, что данная мера позволит снизить зависимость экономики от экспорта сырьевых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Назарбаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом. В ходе своей поездки глава государства заявил, что в регионе необходимо использовать современные технологии добычи нефти.

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