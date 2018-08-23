Власти Крыма: большое штатное расписание — главная проблема колледжей

Симферополь, , 20:23 — REGNUM Основная проблема среднего специального образования в Крыму заключается в несоответствии расчёта стоимости обучения студентов по государственному заказу с реальными затратами. Об этом 23 августа на совещании по проблемам образования заявила глава крымского минобразования Наталья Гончарова.

«Расчёт стоимости обучения одного студента системы СПО не соответствует действительности. Необходимо не побояться и сказать это на уровне министерства образования Российской Федерации. Давайте представим расчёты», — предложила министр.

По её словам, за счёт своего бюджета Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского ежегодно вынужден дофинансировать семи своим колледжам средства на выплату зарплаты сотрудникам от 5 до почти 40 миллионов рублей в год.

«Основная проблема со всеми колледжами — большое штатное расписание, которое не было урегулировано… Проблема в том, что государство сегодня готово платить по госзаданию за подготовку одного специалиста СПО порядка 50 тысяч. В реальности в сумму меньше 70 тысяч на подготовку одного специалиста не уложиться», — добавил и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов заявил, что местным властям необходимо пересмотреть своё отношение к среднему профессиональному образованию на полуострове и побороться за деньги для модернизации своих учреждений.

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