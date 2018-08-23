Китай развивает инфраструктуру вдоль «Пояса и пути»

Шеньчжень, Китай, , 20:12 — REGNUM В южной части Китая, в первой из знаменитых свободных экономических зон — городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) — прошел форум по культурному развитию стран-участниц проекта «Одного пояса и одного пути» в регионе Большого залива, объединяющем Гуандун со специальными автономными районами Сянган и Аомынь (бывшие Гонконг и Макао), сообщает 23 августа Синьхуа.

По заявлению Чжэн Цзяньбана, заместителя председателя Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) — высшего совещательного органа КНР — приоритетными направлениями в сфере инфраструктурного строительства «Пояса и пути» являются проекты железных дорог Китай — Лаос, Китай — Таиланд, Венгрия — Сербия и Джакарта — Бандунг, а также строительство порта Хамбантота в Шри-Ланке (остров Цейлон).

На форуме отмечалось, что уже сданы в эксплуатацию нефтепроводы Китай — Мьянма и вторая ветка российско-китайского маршрута.

Сообщалось, что в процессе реализации проекта «Пояса и пути» Китаем в сотрудничестве с иностранными партнерами создано более 80 предприятий вдоль всего маршрута, которые предоставили местным жителям стран-участниц около 244 тысяч рабочих мест.