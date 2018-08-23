Правительство РФ поможет отремонтировать общежития для крымских студентов

Симферополь, , 20:11 — REGNUM Из резервного фонда правительства России на ремонт общежитий Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского выделят 200 миллионов рублей. Об 23 августа на совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мне подтвердили в Минэкономики РФ, что через министерство науки из резервного фонда правительства выделяют 200 миллионов рублей на ремонт общежитий КФУ. Сейчас они. Уже в этом году эти деньги будут», — отметил глава Крыма.

Напомним, в ноябре 2017 года глава Крыма Сергей Аксёнов говорил о том, что на ремонт общежитий Крымского федерального университета обещали выделить около 400 миллионов рублей.

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