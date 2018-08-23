В Казахстане построили завод по переработке пластиковых бутылок

Астана, , 20:00 — REGNUM В Туркестанской области Казахстана построили завод по переработке полиэтиленовых бутылок и производства штапельного волокна, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства республики.

Завод является совместным предприятием казахстанской компании GreenTechnology Industries и компании из КНР Hong Kong General Industry And Commerce.

Штапельное волокно используется для изготовления текстильных изделий. Продукция завода будет также использоваться в строительных смесях. Общая стоимость проекта составляет $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня председатель совета директоров компании Eurasian Natural Resources Corporation PLS Александр Машкевич заявил, что планирует построить в Казахстане завод по переработке углекислого газа и отходов алюминиевого производства.

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