Четверг, 23 Августа 2018 года
21:00:32 МСК

В Казахстане построили завод по переработке пластиковых бутылок

Экономика

Завод является совместным предприятием казахстанской и китайской компаний

В Казахстане построили завод по переработке пластиковых бутылок
air-compact.ch
Пластиковые бутылки

Астана, 23 августа 2018, 20:00 — REGNUM  В Туркестанской области Казахстана построили завод по переработке полиэтиленовых бутылок и производства штапельного волокна, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства республики.

Завод является совместным предприятием казахстанской компании GreenTechnology Industries и компании из КНР Hong Kong General Industry And Commerce.

Штапельное волокно используется для изготовления текстильных изделий. Продукция завода будет также использоваться в строительных смесях. Общая стоимость проекта составляет $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня председатель совета директоров компании Eurasian Natural Resources Corporation PLS Александр Машкевич заявил, что планирует построить в Казахстане завод по переработке углекислого газа и отходов алюминиевого производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют построить завод по переработке углекислого газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить