В Казахстане планируют построить 7 тыс. км платных автодорог

Астана, , 19:21 — REGNUM В Казахстане планируется построить 7 тыс. км платных автодорог, заявил заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию республики Амангельды Беков. Об этом 23 августа сообщает издание BNews.

По словам чиновника, платные дороги в республике вводятся для разгрузки бюджета. Содержание участка Астана — Щучинск обходится в 1,3−1,4 млрд тенге ($3,59−3,87 млн), а сбор средств составил 1,5 млрд тенге ($4,15 млн).

«Все новые дороги мы сделаем платными. Если не легковой, то грузовой транспорт точно будет платить», — добавил Беков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что до 2022 года в республике будет построено 10 тыс. км платных автодорог.

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