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Индийская компания поможет Узбекистану внедрить цифровые технологии

Экономика

IRIS Business Service Limited внедряет информационные технологии на биржевых рынках

Ташкент, 23 августа 2018, 18:40 — REGNUM  Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа и индийская компания IRIS Business Service Limited договорились усилить сотрудничество в области информационных технологий, сообщает 23 августа издание UzReport.

Целью визита главы индийской компании Сваминатана Субраманиама в Узбекистан стало внедрение информационных технологий, которые используются в процессе торговых операций на биржевых рынках. Программные продукты компании применяются для электронного сбора и анализа финансовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе переговоров стороны договорились нарастить взаимный товарооборот до $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $1 млрд

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Экономика Узбекистана
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