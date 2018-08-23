Индийская компания поможет Узбекистану внедрить цифровые технологии

Ташкент, , 18:40 — REGNUM Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа и индийская компания IRIS Business Service Limited договорились усилить сотрудничество в области информационных технологий, сообщает 23 августа издание UzReport.

Целью визита главы индийской компании Сваминатана Субраманиама в Узбекистан стало внедрение информационных технологий, которые используются в процессе торговых операций на биржевых рынках. Программные продукты компании применяются для электронного сбора и анализа финансовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе переговоров стороны договорились нарастить взаимный товарооборот до $1 млрд.

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