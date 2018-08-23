Андрей Гурьев пять лет находится во главе компании «ФосАгро»

Москва, , 18:22 — REGNUM Совет директоров ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российской вертикально-интегрированной компании, одного из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений, заслушал доклад Андрея Гурьева о результатах работы за пять лет на посту генерального директора и планах на среднесрочную перспективу. Члены Совета директоров подчеркнули значительный прогресс по всем ключевым направлениям деятельности «ФосАгро».

За последние пять лет объем производства удобрений вырос на 40% до рекордной отметки 8,3 млн тонн в год. Количество производимых «ФосАгро» марок удобрений, отличающихся высоким качеством и экологической чистотой, увеличилось до 39 с 19 в 2013 г. Выпуск апатитового концентрата увеличился более чем на 20% и превысил отметку 9,5 млн тонн, что также является рекордным показателем за последние 25 лет. По итогам 2018 г., планируется увеличить производственные показатели по выпуску удобрений и концентрата еще на 8% и 6% — до более 9 и 10 млн тонн соответственно.

Компания продолжила развитие собственной сбытовой сети, как на территории России, приоритетном направлении, так и на внешних рынках. В 2017 г. в развитие инфраструктуры российской сбытовой сети «ФосАгро-Регион» было вложено около 600 млн рублей, а за последние пять лет — более 2 млрд рублей. Объем реализации продукции «ФосАгро» здесь за пять лет удвоился и в 2017 г. составил более 2,34 млн тонн. Доля «ФосАгро» на российском рынке составляет около 30%, оставляя компанию на позиции ведущего поставщика на рынке РФ (1-е место). Во многом благодаря реализуемой государственной политике и поддержке российских аграриев со стороны участников Российской ассоциации производителей удобрений, которую Андрей Гурьев возглавляет с 2016 г., отечественные сельхозпроизводители смогли значительно увеличить объемы закупаемых удобрений и собрать в 2017 г. рекордный урожай зерна. За последние пять лет Группа «ФосАгро» также открыла девять зарубежных трейдинговых компаний во всех ключевых регионах сбыта своей продукции — Европе, Латинской Америке, Азии. Доля прямых продаж по итогам 2017 г. увеличилась до более чем 90%.

За последние пять лет компания инвестировала в развитие существующих и строительство новых мощностей в России порядка 150 млрд рублей или 50−60% EBITDA, применяя наилучшие доступные технологии. Это является одним из самых высоких показателей инвестиционной активности среди российских промышленных компаний. Компания построила в своем череповецком комплексе высокотехнологичное производство аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и новое производство гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в эти объекты составил 65 млрд рублей. В 2017 г. капитальные вложения составили 32,8 млрд рублей, прогноз на текущий сохраняется на уровне 30 млрд рублей. В ближайшие два года (2018−2019 гг.) «ФосАгро» планирует направить на инвестиции не менее 60 млрд рублей, что позволит к 2020 г. открыть три новых производства — серной и азотной кислоты, а также сульфата аммония на предприятии в Череповце. В Кировске планируется дальнейшее развитие рудно-сырьевой базы и расширение обогатительных мощностей, анализируются перспективы развития волховского производственного комплекса.

В текущем году «ФосАгро» завершила размещение еврооблигаций объемом $500 млн на 5,25 года (пять лет и три месяца) со ставкой купона в 3,949% годовых. На пике спроса (с объемом более $2,5 млрд) переподписка превысила пятикратный уровень. Беспрецедентно выгодные для компании условия привлечения позволили снизить среднюю ставку долгового портфеля и значительно улучшить его структуру. «ФосАгро» получила кредитные рейтинги инвестиционного уровня сразу от трех рейтинговых агентств: Standard & Poor’s (Рейтинг/Прогноз: «BBB-» / «Негативный»), Moody’s (Рейтинг/Прогноз: «Baa3» / «Стабильный») и Fitch (Рейтинг/Прогноз: «BBB-» / «Стабильный»), а также в 2016 г. вошла в индекс MSCI. Несмотря на нестабильную ценовую конъюнктуру на рынке минеральных удобрений, компания неизменно выполняла свои обещания перед инвесторами и выплачивала дивиденды в соответствии с дивидендной политикой.

Наряду с активной экономической деятельностью в регионах присутствия, «ФосАгро» строит жилье в рамках корпоративной программы, принимает участие в реализации ряда крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и поддержки спорта. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты составляют более чем 2,5 млрд рублей. Группа «ФосАгро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия, в 2017 г. на соответствующие выплаты было направлено 14,5 млрд руб. Компания является лидирующим налогоплательщиком в Мурманской и Вологодской областях.

За пять лет компания направила на реализацию экологических программ порядка 18 млрд рублей. Отдельного внимания заслуживает реализуемая в «ФосАгро» программа повышения энергоэффективности. Применяемые на предприятиях Группы технологии соответствуют справочникам по наилучшим доступным технологиям.

«За последние пять лет, которые во главе компании стоит Андрей Гурьев, «ФосАгро» реализовала ряд последовательных шагов, благодаря которым закрепила свои лидерские позиции как на российском рынке, так и на мировой арене. Под его руководством компания смогла в полной мере реализовать все планы, предусмотренные Стратегией — 2020, ключевыми элементами которой являются новые высокотехнологичные производства аммиака и карбамида. Могу сказать, что эти производства — действительно впечатляющий пример того, как наилучшие доступные технологии позволили компании «ФосАгро» укрепить ведущие позиции в отрасли, нарастить выпуск продукции и эффективность, обеспечить безопасные условия труда и минимизировать воздействие на окружающую среду. «ФосАгро» планомерно развивается, уделяя внимание всем сферам деятельности — от производства и продаж до системы корпоративного управления, взаимодействия с инвесторами, природоохранной деятельности и социальной сферы. Компания не стоит на месте и уже сейчас есть четкое видение точек роста до 2025 года», — подчеркнул председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт.

«Я уже давно наблюдаю за работой Группы «ФосАгро» и ни разу не пожалел о принятом в 2014 г. решении войти в состав Совета директоров компании и ее акционерный капитал. «ФосАгро» активно вкладывается в собственное развитие, социальные проекты, не забывая при этом и про своих акционеров. Я фактически видел все с самого начала — как Андрей Гурьев во главе команды профессионалов эти пять лет планомерно наращивал фундаментальную стоимость компании. И у Андрея, на мой взгляд, все получается. Компания нарастила производство в 1,5 раза, в два раза расширив количество производимых марок удобрений, и стала одной из самых эффективных компаний в мировой отрасли удобрений. Увеличена фундаментальная стоимость компании, создан большой задел для динамичного развития в будущем. И команда подобралась отличная — все замотивированы на результат и новые рекорды. Отдельно отмечу открытость Андрея Гурьева — я всегда могу обратиться к нему по любому вопросу», — отметилчлен Совета директоров ПАО «ФосАгро», председатель комитета по вознаграждениям и кадрам Джеймс Роджерс.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, отметил, что на протяжении последних пяти лет компания инвестировала в российские активы до 50−60% EBITDA.

«Как результат, компания демонстрировала практически двухзначные темпы роста производства, благодаря чему «ФосАгро» заняла лидирующие позиции в отрасли на кривой затрат, а также создала прочную базу для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости, увеличения денежного потока и устойчивого роста акционерной стоимости», — подчеркнул Андрей Гурьев.