В Петербурге на 80% проложили новый коллектор для снижения сбросов

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM В Петербурге проложено 80% тоннелей Охтинского канализационного коллектора. После завершения всех работ коллектор примет в себя 25 прямых выпусков, которые сейчас попадают в реку Охту, впадающую в Неву.

Будущий запуск Охтинского коллектора должен увеличить процент очистки сточных вод в Северной столице с 98,6% до 99,5%, сообщили 23 августа в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«На данный момент протяженность пройденных тоннелей составляет 6327 погонных метров из 7742,4 погонных метров», — отметили на предприятии.

Одновременно проложено 67% необходимых для работы коллектора канализационных сетей общей протяженностью 1 416 метров.

Охтинский коллектор диаметром от 1 490 до 3 800 мм будет залегать на глубине от 6 до 28 метров.

Общая стоимость строительства Охтинского коллектора составляет примерно 8,5 млрд рублей. Он должен предотвратить сброс неочищенных сточных вод в Охту, что снизит загрязнение Невы, Финского залива и Балтийского моря. Полностью объект заработает к 2020 году.

Строительство Охтинского коллектора ведется с 2015 года в рамках выполнения международных обязательств России по сохранению экосистемы Балтийского моря в соответствии с рекомендациями Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.

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