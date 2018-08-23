Торговыми пошлинами США отхлестали европейцев по щекам – Делягин

Москва, , 18:10 — REGNUM У канцлера Германии Ангелы Меркель отчаянно плохая внутриполитическая ситуация, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя статью главы МИД ФРГ Хайко Мааса, призвавшего к созданию «сильной и суверенной» Европы.

«У Меркель отчаянно плохая внутриполитическая ситуация, — констатировал Делягин. — Ей нужно как-то показать, что она умная, и перехватить инициативу у патриотов. Цель этой риторики — показать, что Германия за суверенитет, и европейский, и немецкий. Что Меркель — это не болонка американцев. Меркель надеется перехватить политический дискурс оппонентов у немецких патриотов, так как европейцев только что американцы отхлестали по щекам публично своими пошлинами. Их «прогнули» на закупку сверхдорогого американского сжиженного газа, и теперь Берлин надеется таким образом сохранить лицо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своей статье «За сбалансированное трансатлантическое партнёрство» министр иностранных дел ФРГ в числе прочего предложил идею некоего «сбалансированного партнёрства» и заверил, что Германия борется за создание сильного альянса, основанного на законе и сотрудничестве, который будет защищать принцип многосторонности.

«В одиночку мы потерпим неудачу в этой задаче. Поэтому главная цель нашей внешней политики — это создание суверенной, сильной Европы. Только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейцами можно добиться баланса с США», — написал Маас.