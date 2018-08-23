В ФРС ответили на критику Трампа относительно повышения базовой ставки

Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Федеральная резервная система США является независимым от властей страны органом и свободна в принятии решений. Об этом заявила 23 августа член правления ФРС Эстер Джордж в интервью телеканалу Bloomberg TV, комментируя критику регулятора со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

«Хотелось бы напомнить, что конгресс осознано сформировал центральный банк таким образом, чтобы создать барьеры между ФРС и исполнительной властью, с тем чтобы регулятор имел возможность принимать решения на длительную перспективу в интересах широкого спектра экономики», — отметила Джордж.

При этом она добавила, что критика со стороны администрации президента не мешает ФРС принимать решения, и до конца текущего года планируется ещё дважды поднять базовую процентную ставку.

Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп на закрытой встрече с крупными спонсорами Республиканской партии раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за политику постепенного повышения учётной ставки.

Как заявил глава Белого дома, назначая Пауэлла на должность главы ФРС, он ожидал, что тот будет придерживаться политики сохранения ставки на низком уровне.

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