На Тамбовщине открыли 116-й мемориал в память о Великой Отечественной войне

Тамбов, , 17:57 — REGNUM В райцентре Дмитриевка Тамбовской области открыли мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он возведён на пожертвования неравнодушных жителей.

В районном центре торжественно открылся мемориал «Защитнику Отечества — от благодарных потомков», который стал 116-м на тамбовской земле. В церемонии открытия, приуроченной ко Дню воинской славы России, принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что эти монументы возводятся как память, чтобы не повторилось самое страшное, что есть на свете — война.

«На мой взгляд, это один из самых красивых монументов Тамбовщины, посвященный героям Великой Отечественной войны. Вечная память павшим, вечная слава живым! Низкий поклон всем, кто созидал этот прекрасный памятник», — сказал губернатор.

Открытие мемориала в этот день особенно символично. В центре монумента стоит памятник герою, на создание которого скульптора Дениса Стритовича вдохновил тамбовчанин, Герой Советского Союза, командир 322-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, полковник Степан Перекальский. Он героически погиб во время освобождения Курска в феврале 1943 года. Вокруг скульптуры размещены гранитные плиты с фамилиями 1871 уроженца Никифоровского района, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе — шесть Героев Советского Союза и трое полных кавалеров ордена Славы.

Александр Никитин напомнил, что в регионе реализуется масштабный проект «Историческая память». Начиная с 2005 года, в небольших населенных пунктах Тамбовщины открываются мемориальные комплексы, на которых увековечены имена более 130 тысяч уроженцев Тамбовской области.

Появление мемориала — результат совместных усилий российского военно-исторического общества и Тамбовской области. Автором памятника стал советник председателя общества Ростислав Мединский. Он поблагодарил губернатора Александра Никитина за реализацию проекта «Историческая память» и личный вклад в строительство мемориальных комплексов на Тамбовщине.

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