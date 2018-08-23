Бюджет Ульяновской области увеличен на полмиллиарда

Ульяновск, , 17:49 — REGNUM В Ульяновской области внесли изменения в главный финансовый документ. Согласно новой редакции, доходная и расходная часть бюджета региона увеличивается более чем на полмиллиарда. Решение принято в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет отредактировали в связи с безвозмездными поступлениями из федерального бюджета на сумму 863,6 млн рублей. Одновременно дорожный фонд Ульяновской области уменьшен на 363,4 млн рублей. В целом доходная и расходная возросли на 507,7 млн рублей.

Также утверждено перераспределение внутри ряда расходных статей. В частности, 940 млн рублей будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, из них на зарплату учителям и работникам детских садов выделено более 500 млн рублей. 165,2 млн рублей распределяются между муниципальными образованиями на повышение зарплаты бюджетникам. В лечебные учреждения на зарплату медработникам, закупку лекарственных препаратов и ГСМ дополнительно направят 243,1 млн рублей. На обеспечение мер социальной поддержки населения выделены 69,5 млн рублей.

В результате доходы областного бюджета в 2018 году превысят 52 млрд рублей, расходы составят 51,3 млрд рублей. Профицит сохранён на прежнем уровне — в размере 710,1 млн рублей.

«Параметры бюджета изменены с учетом безвозмездных поступлений из федерального центра и перераспределения финансовых средств внутри отраслевых ведомств. Все дополнительные средства, которые поступают в бюджет, мы стараемся направлять на решение социально значимых вопросов», — пояснил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.