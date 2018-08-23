Загадили на 100 миллионов – в Крыму назвали стоимость очистки реки Салгир

Симферополь, , 17:02 — REGNUM Очистка симферопольской реки Салгир и других более мелких рек крымской столицы будет стоить более 100 миллионов рублей. Об этом 23августа журналистам сообщил глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

«По линии министерства экологии мы обратились за финансированием по программе очистки таких рек. Это будут республиканские деньги либо федеральные. Я пока не готов назвать точную сумму, поскольку проект проходит экспертизу, и только она сможет определить окончательную сумму, но это будет за 100 миллионов рублей», — сообщил Лукашёв, выразив надежду, что проект будет готов к октябрю.

По его словам, сами работы по чистке Салгира, предположительно, стартуют уже в 2019 году, но перед этим необходимо освободить берега от различных некапитальных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года власти Симферополя заложили в городской бюджет средства на реконструкцию участка набережной вдоль парка имени Гагарина, изначальная стоимость которой должна была составить около 790 млн рублей.

После оценки состояния территории спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым общее финансирование реконструкции решено было увеличить до 1,5 млрд руб. Позже было принято решение привлекать дополнительные средства за счёт инвестиций со стороны строительных компаний.