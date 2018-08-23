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В 2018 году Россия инвестировала в Узбекистан $600 млн

Экономика

С начала года российские инвесторы открыли 114 предприятий

Москва, 23 августа 2018, 17:15 — REGNUM  С начала 2018 года из России в Узбекистан привлечены инвестиции на сумму $600 млн. Об этом заявил посол республики в РФ Бахром Ашрафханов на брифинге 22 августа, передаёт телеканал «Россия 24».

По словам посла, с начала года в республике были открыты 114 предприятий с российским капиталом. Ашрафханов добавил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном за шесть месяцев составил $2,8 млрд, а к концу года может превысить $5 млрд.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Россией и Узбекистаном составил $4,8 млрд, что на 15% больше, чем в 2016 году. Стороны планируют довести этот показатель до $6 млрд.

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Российско-узбекистанские отношения
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