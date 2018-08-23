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Международные резервы России за неделю сократились на $5,4 млрд

Экономика

На 17 августа международные резервы составили $452,2 млрд

Москва, 23 августа 2018, 16:41 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 17 августа составил $452,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 10 августа международные резервы составляли $457,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $5,4 млрд, или на 1,2%.

В сообщении регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Напомним, за июль международные резервы России увеличились на 0,3% — на $1,3 млрд.

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Макроэкономика России
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