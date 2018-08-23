С 2019 года граждане Узбекистана примут участие в составлении бюджета

Ташкент, , 16:47 — REGNUM С 2019 года граждане Узбекистана смогут принять участие в распределении бюджетных средств. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном 23 августа на официальной странице Генеральной прокуратуры в Facebook.

Граждане республики смогут вносить свои предложения по расходу бюджета в рамках соответствующего постановления президента Узбекистана. Согласно документу, не менее 10% дополнительных источников бюджетов городов и районов планируется направить на проекты, выбранные на основании общественного мнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня министерство финансов Узбекистана опубликовало информацию о государственном бюджете в форме, доступной для понимания граждан республики.

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