В Калуге открылся форум «Цифровая эволюция»

Калуга, , 16:39 — REGNUM В Калуге сегодня, 23 августа, открылся форум «Цифровая эволюция», посвящённый развитию цифровой экономики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в работе форума приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, министр экономического развития Калужской области Илья Веселов, депутаты Городской думы, руководители подразделений городской управы, представители бизнеса.

На форуме обсуждались вопросы реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития государственно-частного партнёрства, обеспечения конкурентоспособности региональной и муниципальной экономики, внедрения технологий «умного города».

«Подобный форум проводится в нашем городе впервые, — отметил Александр Иванов. — Он вызвал большой интерес не только у руководителей Калуги и области, но и у представителей других регионов, в частности форум посетила делегация Рязанской области. Сам факт проведения форума говорит о том, что в Калуге уделяется особое внимание задаче развития цифровой экономики, поставленной президентом России. За цифровой экономикой будущее, это один из важнейших аспектов развития государства и очень приятно, что Калуга в преддверии Дня города стала площадкой этого крупнейшего форума. Особый интерес участников вызвала тема внедрения цифровых технологий в систему управления городом, транспортом, логистикой, медициной и ЖКХ».

«Основные цели здесь это повышение эффективности системы управления и повышение качества жизни людей, — подчеркнул Иванов. — Конечно, есть немало трудностей: необходимое оборудование стоит недешево, а для внедрения технологий «умного дома» необходима соответствующая подготовка жилого фонда. Желательно уже сейчас при проектировании и строительстве жилых домов предусматривать возможность внедрения новых технологий. И все же необходимо продолжать работу в этом перспективном направлении».