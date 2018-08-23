На новом энергоблоке ЛАЭС идет ревизия перед вводом в промэксплуатацию

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:49 — REGNUM На новом энергоблоке ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС (проект ЛАЭС-2) после комплексных испытаний началась ревизия основного оборудования, предшествующая вводу энергоблока в промышленную эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в Управлении информации и общественных связей ЛАЭС.

Напомним, первое включение нового энергоблока в энергосистему состоялось 9 марта 2018 года. 21 августа были завершены 15-суточные испытания на энергоблоке. Его могут ввести в промышленную эксплуатацию уже в ноябре 2018 года.

Этап ревизии продлится 21 сутки, за это время специалисты проконтролируют основное технологическое оборудование реакторного и турбинного отделений, а также других объектов пускового комплекса.

В ходе проверки на энергоблоке начат процесс расхолаживания: поэтапная разгрузка реактора до половины мощности, затем полное отключение и далее выход на этап ревизии основного оборудования.

«Сегодня наша основная задача — это еще раз проверить все основное оборудование и системы энергоблока, а в случае необходимости, провести его ремонт, чтобы обеспечить дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с проектным ресурсом», — пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На ЛАЭС эксплуатируются четыре энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый. Первый энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+» с 26 марта 2018 года находится опытно-промышленной эксплуатации. Ведется сооружение энергоблока № 2.

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