На ремонт школ и детсадов Симферополя потратили почти полмиллиарда рублей

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Симферополь, , 15:31 — REGNUM На капитальные ремонты школ и детских садов Симферополя в 2018 году местные власти потратили из городского бюджета более 430 миллионов рублей. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 23 августа сообщила начальник департамента капитального строительства крымской столицы Алла Кудряшова.

«В 2018 году из средств бюджета муниципального образования на дошкольное образование выделено 212,3 миллиона рублей, на общее образование — почти 211 миллионов», — уточнила специалист.

По ее словам, на некоторых объектах ремонт будет завершён в декабре.

«После 1 сентября невыполненными останутся только те работы, которые не помешают учебному процессу», — уточнила Кудряшова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале лета в министерстве образования РК заявили о возможном продлении сроков лицензирования школ полуострова, поскольку 10% образовательных учреждений полуострова требуют серьёзных материальных вложений для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, оказалось недостаточно.

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