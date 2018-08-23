Почему правительство РФ не вводит пошлин на автомобили из США?

Москва, , 15:16 — REGNUM Правительство России не рассматривает внутренний рынок как источник устойчивого роста и двигатель экономики, и скорее он выполняет роль коллективного кошелька, из которого при необходимости можно черпать всё новые и новые средства. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал слова директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, сообщившего, что Россия не стала повышать импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия.

«Ввиду незначительного товарооборота с США и небольшого размера российской экономики любые возможные санкции и пошлины могли бы нанести вред только российским потребителям, — отметил Григорьев. — Однако пошлины неприятны для потребителей в краткосрочной перспективе — это везде и всегда. Пользу они приносят в долгосрочном плане, если получается переориентировать спрос на собственные аналоги».

При этом Григорьев уточнил, что для переориентации спроса необходимо предоставить потребителю хотя бы какой-то аналог товара, на оборот которого вводятся ограничения и барьеры.

«Едва ли можно говорить о том, что российский автопром способен снабдить всех желающих продукцией конкурентного уровня, — констатировал эксперт. — Кроме того, подобный продукт первое время неизбежно будет дороже, а значит, потребителям необходимо дать деньги, чтобы они смогли его приобретать и тем самым дополнительно инвестировать в собственные производства. С этим у нас полный порядок — Набиуллина заявила, что модель роста, основанная на частном спросе, отжила своё. Значит, о спросе вообще не надо переживать».

Также Григорьев добавил, что элементы протекционизма, на которые власти РФ всё-таки решаются, — вынужденные и оттого непоследовательные.

«Внутренний рынок в принципе не рассматривается как источник устойчивого роста и двигатель экономики, скорее он выполняет роль коллективного кошелька, из которого при необходимости можно черпать всё новые и новые средства, — уверен он. — Куда проще надеяться на перемены позиций западного политического руководства или очередной взлёт цен на какой-то из экспортных товаров России, чем выстраивать сложные цепочки производства, бороться с коррупцией при освоении бюджета, снабжать потребителей высококачественной продукцией».

Для этого, как считает Григорьев, потребовалась бы не только смена идеологии, но и серьёзное перераспределение всех политических раскладов внутри правящих группировок.

«Остаётся лишь бросаться угрозами и тайком надеяться, что заграничный «старший брат» сменит гнев на милость, разрешив ещё 5−10 лет вывозить капитал, улыбаясь на международных конференциях, — подытожил эксперт. — Однако этот период ушёл безвозвратно».

Напомним, как стало известно 22 августа из заявления директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, Россия не стала повышать импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия.

«На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся из США, это автомобили европейских марок, например, «Мерседес Бенц», или японских, — сказал Медведков. — В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чём. Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернёмся».

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