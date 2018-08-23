Moody’s: экономика Италии будет расти медленнее, чем ожидалось

Рим, , 14:54 — REGNUM Moody’s пересмотрело и снизило ожидаемые темпы роста итальянской экономики, сообщает информагентство Ansa в четверг, 23 августа.

По мнению экспертов агентства, по итогам 2018 года ВВП Италии вырастет не на 1,5%, а на 1,2%, а по итогам 2019 года — не на 1,2%, как ожидалось ранее, а на 1,1%.

Эксперты Moody’s отметили, что причина ухудшения их прогноза — тот факт, что во втором квартале 2018 года экономика Италии, по их оценке, показала «меньшую силу», чем ожидалось.

Ранее итальянские СМИ сообщили о подготовке правительства страны к возможной «атаке спекулянтов» на национальных биржах.

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По этой версии, в новых версиях международных финансовых рейтингов Италию искусственно «опустят» на несколько позиций, что может создать панику на бирже, а снижение национальных рейтингов должно будет привести либо к отказу правительства от своих решений, либо к падению рейтингов самого правительства.

В соответствие с этими предположениями за снижением прогнозов роста экономики должно последовать и снижение рейтингов самой Италии.