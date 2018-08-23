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Больницу в Ярославле оснастили новым медоборудованием

Экономика

Старая техника для вентиляции легких уже отслужила свой срок

Ярославль, 23 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Отделение реанимации больницы № 8 города Ярославля теперь может похвастаться новым оборудованием. В медучреждение поступили современные аппараты для вентиляции лёгких, передаёт ОТР.

По словам медиков, старая техника уже отслужила свой срок, а новая не закупалась более 10 лет. Теперь в больнице, помимо двух стационарных установок, которые используются в палате, есть и одна портативная, работающая на аккумуляторе. Подобного аппарата в медучреждении раньше не было, но он необходим для перевозки тяжелобольных пациентов во время обследования.

На закупку нового оборудования было направлено 5 млн рублей. Всего в 2018 году из федерального бюджета на технику для учреждений здравоохранения Ярославской области выделено 32 млн рублей.

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