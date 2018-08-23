1 сентября Ярославль может ожидать мусорный коллапс

Ярославль, , 14:47 — REGNUM 1 сентября в Ярославской области приступает к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия», и этот процесс может вызвать сложности с вывозом мусора в переходный период. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело в том, что мусорные контейнеры около жилых домов принадлежат в основном управляющим компаниям и ТСЖ. Они будут действовать до 1 сентября, а начиная с этой даты их место должны занять контейнеры «Хартии». Сделать это одномоментно непросто. В «Хартии» говорят, что уже начали замену мусорных баков.

Имеющиеся контейнеры нами заменятся на наши пластиковые, с логотипом «Хартии». Это делается для того, чтобы с 1 числа, когда мы начнем работу, не произошел коллапс. Чтобы управляющие компании при сборе своих контейнеров 31 августа не вывалили мусор прямо на землю и не увезли контейнеры. Прозвучала просьба от правительства: с 23 августа менять по городу контейнеры, начали мы с Ленинского района. Они уже установлены в Дзержинском районе, с 1 августа работаем во Фрунзенском районе, где уже частично нами проводятся работы и по вывозу мусора», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в «Хартии».

Как говорят в «Хартии», необходимое количество контейнеров для всей области есть. Сложность вызывает сам момент замены. Площадки обладают определенными размерами, и поставить там два набора контейнеров физически невозможно.

«Если мусоровывозящая компания, которая работает по району, идет нам навстречу и заранее говорит о том, что согласует с нами забор своих контейнеров, то мы завозим на освободившееся место свои. Но при этом мусор оттуда вывозит та же компания, которая работает до 31 августа включительно», — пояснили в «Хартии».

В «Хартии» не отрицают, что договориться удается не со всеми компаниями, которые вывозят мусор сейчас.

Проблемы могут возникнуть и с субподрядчиками. Сама «Хартия» планирует работать только в Ярославле (за исключением Заволжского района). Остальные районы области будут отданы на субподряд по итогам аукциона. Однако сам аукцион состоится только 24 августа. Сумеет ли единый региональный оператор скоординировать работу своих сотрудников и субподрядчиков по всему региону в столь короткий срок, будет ясно в начале сентября.