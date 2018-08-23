«Решать проблемы в пенсионной системе нельзя одномоментно»

Кемерово, , 14:33 — REGNUM В пенсионной реформе обозначено столько слоев проблем, что однозначно сказать, правильное ли предложение властей, сложно. Экономические условия для этого сложились, но социальную составляющую реформы нужно еще обсуждать, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Валентина Шмакова.

«С одной стороны, пенсионную систему страны нужно реформировать, это не подлежит сомнению, поскольку она была создана в конце 20-х годов XX века и с тех пор не претерпевала каких-либо существенных изменений. Но с другой стороны, делаться это должно ни за счёт людей, а, может быть, найти другие источники. Что касается срока возраста, который собираются прибавить женщинам, то это чересчур, достаточно сделать выход на пенсию в 58 лет», — считает эксперт.

Кроме того, стоит задуматься о безработице. Если увеличивается пенсионный возраст, то увеличивается число работающих преклонного возраста, это может сказаться на трудоустройстве молодёжи. При этом уже сегодня людей в возрасте после 40 лет не берут на работу или берут с неохотой. Все эти нюансы нужно учесть.

«Прогресс идет вперед, механизация, автоматизация производства приносит свои плоды, продолжительность жизни растет, и хочется этого или нет, всё равно придется когда-то повышать пенсионный возраст. Но решать проблему надо более сбалансировано, не одномоментно, как предлагается, а постепенно, донося до людей необходимость этого шага», — высказала свое мнение Шмакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»