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Назарбаев призвал использовать современные технологии добычи нефти

Экономика

Назарбаев с рабочим визитом посетил Атырау

Назарбаев призвал использовать современные технологии добычи нефти
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 23 августа 2018, 14:42 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал использовать современные технологии добычи нефти и не ограничиваться действующими методами, сообщили 23 августа в пресс-службе главы государства.

По мнению президента, необходимо обучать сотрудников нефтедобывающих предприятий новым знаниям по передовым технологиям добычи нефти.

Назарбаев с рабочим визитом посетил Атырау. Он ознакомился с работой центра визуализации производственных процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года объем добычи нефти в Казахстане составил 52,9 млн тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев добыча нефти в Казахстане выросла на 6,1%

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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