Центробанк приостановил закупку валюты до конца сентября

Москва, , 14:16 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации с 23 августа до конца сентября 2018 года принял решение не закупать иностранную валюту, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в первый месяц осени.

Напомним, в августе ЦБ РФ шесть дней не покупал иностранную валюту на внутреннем рынке. Так, регулятор закупил валюту 9 августа на 8,4 млрд рублей, а после — 17 августа на 17,5 млрд. Эксперты связывали такой перерыв с новыми санкциями Соединенных Штатов против России.

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