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В ФАС не нашли причин для роста цен на топливо в России

Экономика

В ведомстве сообщили, что в стране накоплены достаточные резервы топлива

В ФАС не нашли причин для роста цен на топливо в России
Easedale
Бензин

Москва, 23 августа 2018, 14:10 — REGNUM  В России на сегодняшний день нет объективных причин для повышения стоимости топлива. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба ФАС России.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что государство внимательно отслеживает динамику цен на нефтепродукты и призвали не нагнетать ажиотаж распространением сообщений о повышении стоимости горючего. В ФАС также отметили, что в стране накоплены достаточные резервы топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Минэнерго РФ направило в правительство России предложение увеличить размер бюджетной субсидии нефтяным компаниям — такая мера, по мнению экспертов министерства, должна позволить сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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