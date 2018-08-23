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Скандал в Зауралье: «Курганмашзавод» проверила прокуратура

Экономика

Нарушений не нашли

Курган, 23 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Сотрудники «Курганмашзавода» не жалуются на принудительные отпуска. Прокуратура Зауралья выехала на предприятие, провела встречу с работниками в рамках проверки публикаций в местных СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности в СМИ сообщалось, что на предприятии начались волнения: из-за низкой загруженности рабочих отправляют в принудительные отпуска с существенным понижением оклада.

Сегодня, 23 августа, первый заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников, сотрудники Государственной инспекции труда и управления по труду и занятости Зауралья выехали на «Курганмашзавод» на встречу с работниками ОАО «Курганмашзавод».

Обсуждались вопросы правомерности начисления заработной платы, удержания денежных средств по решению суда и соблюдения земельного законодательства. Но жалоб на принудительное использование отпусков от работников завода не поступало, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ОАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Сегодня ОАО «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения.

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