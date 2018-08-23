Предприятия Чувашии представлены на международном форуме «Армия»

Чебоксары, , 13:58 — REGNUM В Москве продолжается работа международного военно-технического форума «Армия-2018», организованного Министерством обороны РФ. Здесь представлены современные разработки российских оружейников, обеспечивающие обороноспособность и мощь страны. В мероприятиях принимают участие предприятия из Чувашии, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития республики.

В выставочной части представлена продукция предприятия из Чувашии. К примеру, «Лента», которая сейчас реализует инвестиционный проект по производству текстильных контактных лент «липучка», представила на выставке материалы и комплектующие, используемые в оборонной промышленности. «Элара» выставила бортовую электронику, предназначенную для боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также экспериментальную (пробную) продукцию для гражданских самолетов SuperJet. Общество «ХСН» представило образцы обуви, одежды и снаряжения для экипировки и обмундирования военнослужащих и охранных структур, «ВНИИР-Прогресс» (входит в структуру «АБС Электро») — технику радиоэлектронной борьбы и средств радиоразведки.

В министерстве экономики отмечают, что повышенный интерес к группе компаний «АБС Электро» проявили представители индийской компании Si2 Microsystems Ltd. (Si2), занимающейся производством и поставками микроэлектроники. В ходе переговоров решался вопрос демонстрационного показа малогабаритной адаптивной антенной решетки «Комета» в Индии. Также интерес к МААР «Комета» и её модификациям в части применения изделий в беспилотных летательных аппаратах проявила делегация из Армении. В минэкономразвития Чувашии также сообщили, что состоялось совещание с директором департамента развития и координации ОКР АО «Объединённая судостроительная корпорация». Была достигнута договорённость о направлении обращения в адрес корпорации «в целях оказания помощи по сбыту морских изделий в рамках проектов, реализуемых входящими в корпорацию предприятиями». Выработанные решения позволят наполнить портфель заказов предприятия в Чувашии на трёхлетнюю перспективу.

Напомним, в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса включены семь промышленных организаций Чувашии: АО «Комбинат автомобильных фургонов», АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко», АО «Электроавтомат», АО «Чебоксарское производственное объединение им В.И. Чапаева», АО «Завод «Электроприбор», ОАО «5 Арсенал», АО «ЧЭАЗ». Также для нужд Минобороны России выпускают продукцию (в том числе двойного назначения) АО «ШЗСА», ООО «Автофургон», АО «Чувашторгтехника», ООО «НПП «СПЕКТР», ПАО «Химпром», АО «Лента», ООО «ХСН», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Волгостальконструкция».

Кроме того, на форуме «Армия-2018» представлена экспозиция военного университета Минобороны РФ, где обучаются порядка 100 выходцев из Чувашии, 76 курсантов и офицеров. Преподаватель 7-й кафедры автомобильной подготовки этого университета Артем Сергеев, выходец из Чебоксар, рассказал, что офицеры и курсанты из Чувашии зарекомендовали себя с хорошей стороны, активно участвуют в мероприятиях, проводимых Минобороны России и вузом, занимают лидирующие места на олимпиадах по информатике, военно-прикладным видам спорта.

«Выставка подтвердила, что продукция, которая производится в республике, востребована. И это заслуженно», — цитирует главу Чувашии Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Глава региона также напомнил, что «гарантированные государственные заказы позволяют создавать высокотехнологичные рабочие места, способствуют развитию бизнеса, привлечению инвестиций». По его словам, в настоящее время перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса «стоит задача по перестраиванию части производства под выпуск гражданской продукции». Удельный вес изделий гражданского назначения в объеме отгруженной продукции к 2025 году должен быть на уровне 50%.

Напомним, форум «Армия» ежегодно проводится Министерством обороны Российской Федерации. В мероприятии принимают участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.