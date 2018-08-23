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Объекты новосибирских электросетей прошли инспекционный контроль

Экономика

Независимые специалисты подтвердили действие сертификатов соответствия для 54 центров питания

Объекты новосибирских электросетей прошли инспекционный контроль
Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Трансформаторная будка

Новосибирск, 23 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Независимый орган по сертификации провел инспекционные проверки на объектах филиала «Западные электрические сети» компании «Региональные электрические сети», сообщает 23 августа пресс-служба предприятия.

«Была проведена процедура планового ежегодного инспекционного контроля для двух сертификатов соответствия, выданных филиалу в 2015 и 2016 годах», — говорится в сообщении.

По результатам испытаний показателей качества электрической энергии орган по сертификации вынес решение о подтверждении действия данных сертификатов соответствия на 54 центра питания.

Отмечается, что в число прошедших сертификацию вошли значимые энергетические объекты севера и северо-запада Новосибирской области, такие как электрические подстанции ПС 110/10 кВ «Степная», ПС 110/35/10 кВ «Здвинская», ПС 110/10 кВ «Бараба» и другие.

Также силами лаборатории электрических измерений в новосибирских электросетях проведен периодический мониторинг качества энергии на подстанции «Северная», по результатам которого замечаний и отклонений не выявлено.

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