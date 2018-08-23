Транзитный удар ФРГ по Украине: Отношение к Киеву изменил «партнер из США»?

Киев, , 13:54 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать позицию Германии по транзиту российского газа через территорию страны.

Напомним, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине по итогам переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным заявил следующее:

«Украина, конечно, и мы говорили об этом ранее, должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа».

Ранее «Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» заявили, что разработали план модернизации украинской ГТС до 2027 года. Целью этого плана является приведение производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами. В частности, предусмотрена реконструкция четырех компрессорных станций. Ожидается, что инвестиции в их реконструкцию составят 7 млрд грн.

Украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич заявил в комментарии ИА REGNUM, что заявление немецких властей о модернизации ГТС Украины как условии продолжения транзита нельзя рассматривать в качестве официальной позиции ЕС.

«Это, скорее, попытка сделать Киев более сговорчивым в ходе стартовавших консультаций по транзиту после 2019 года, первый раунд которых прошел в Берлине. Как известно, власти ФРГ не намерены отказываться от проекта «Северный поток — 2», который в Украине рассматривают как угрозу своим интересам», — отметил специалист.

Далее он подчеркнул, что позиция Украины не изменилась. В частности, Киев намерен подписать новый транзитный контракт в соответствии с нормами законодательства ЕС, а именно Третьего энергопакета. «Нафтогаз» настаивает на существенном повышении ставки транзита через Украину до срока окончания действующего контракта. В случае подписания нового контракта в компании готовы обсудить снижение ставки после бронирования мощностей ГТС Украины на уровне близком к максимальной пропускной способности в направлении ЕС — от 120 до 140 млрд куб. м в год.

«По мнению представителей «Нафтогаза», такой уровень ставки будет ниже, чем амортизационные отчисления при транзите через строящийся газопровод «Северный поток — 2». Предполагая отказ «Газпрома», «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском, в котором указывается, что действующий транзитный тариф не соответствует европейскому уровню», — заявил Марунич.

Также эксперт добавил, что «Нафтогаз» требует разрешить т. н. «виртуальный реверс» между ГТС Украины и сопредельных стран ЕС, передать право на установление транзитного тарифа украинскому регулятору, признать право наднациональных регуляторов ЕС на разрешение споров по транзитному контракту между Украиной и Россией.

«При этом вопросы модернизации ГТС Украины напрямую увязаны с объемами транзита после срока окончания действующего контракта. Бескомпромиссная позиция, которую занимает «Нафтогаз», пока не дает оснований прогнозировать достижение договоренностей относительно объемов транзита. Следовательно, источники финансирования модернизации ГТС Украины туманны… В Киеве также возлагают надежды на то, что новый партнер оператора ГТС сможет обеспечить более эффективное проведение переговоров по новому транзитному контракту и, возможно, даст гарантии модернизации системы. До настоящего времени таких гарантий не предоставлял ни один из потенциальных претендентов, который провел предварительные консультации с правительством», — заявил эксперт.

В завершение Марунич напомнил, что руководители «Нафтогаза» сообщают о наличии компании из США, которая якобы предварительно готова стать партнером в Операторе ГТС Украины, что влияет на все текущие расклады.

«Вхождение партнера из США в Оператора ГТС Украины без участия в нем европейской компании может быть расценена как вызов для ЕС и прежде всего ФРГ. Данное обстоятельство также следует принимать во внимание при оценке последних заявлений немецких чиновников», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что позиция правительства Украины состоит в уверенности, что Россия полностью прекратит поставки газа через территорию Украины, если будет построен трубопровод «Северный поток — 2».

«Россия… обязательно прекратит транзит через украинский маршрут, несмотря на все данные перед этим гарантии. Причем это может быть и физически: начиная от манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами. Здесь доверия нет и мы будем последовательно против этого бороться», — заявил глава украинского МИД Павел Климкин.