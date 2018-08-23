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Доллар США впервые за два года пробил отметку в 69 рублей

Экономика

Ранее в ЦБ РФ заявили, что неустойчивость курса российской валюты связана с заявлениями американских властей о возможном введении в отношении РФ очередного пакета санкций

Доллар США впервые за два года пробил отметку в 69 рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 23 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Стоимость российской национальной валюты по отношению к доллару США обрушилась до минимума двухлетней давности. За один доллар США 23 августа давали более 69 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Ранее в Центробанке России говорили о том, что неустойчивость курса российской валюты связана с заявлениями американских властей о возможном введении в отношении РФ очередного пакета санкций, которые, преимущественно, коснутся финансового сектора страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская финансовая система не потеряла своей устойчивости из-за нестабильного курса национальной валюты.

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