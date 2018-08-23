В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь 5-го Донского корпуса

Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила электронный аукцион, победитель которого отремонтирует площадь пятого Донского корпуса. На эти цели из муниципальной казны выделено 5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аукцион будет проведён 10 сентября. Победитель должен будет до 1 октября 2018 года уложить на площади новый асфальт, тротуарную плитку, а также установить бордюры.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в ходе реконструкции улицы Станиславского археологи нашли артефакты древнего мира. Здесь в I—II веках нашей эры располагалось Ростовское городище. Экспедиция была организована и на территории площади 5-го Донского корпуса. Все найденные в могильниках предметы древности переданы в областной музей краеведения.

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