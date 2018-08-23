«Пенсионная реформа соответствует тенденциям современного общества»

Кемерово, , 13:47 — REGNUM Общество реагирует на тенденции, а тенденции современного общества таковы, что продолжительность жизни растёт, увеличивается вовлеченность работающих граждан в процесс производства, а также активно развивается процесс наставничества — это когда высококлассные специалисты обучают молодёжь, пришедшую на производство впервые, заявила корреспонденту ИА REGNUM ректор ФГБОУ высшего образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», доктор экономических наук, доцент Ирина Ганиева.

«Эти все тенденции современного общества делают повышение пенсионного возраста вполне логичным. Пенсионный возраст был установлен более 80 лет назад. Страна за это время прошла большой период развития и в экономике, и в других сферах. Только за последние 20 лет (по статистике) средний возраст женщин увеличился на пять лет, а мужчин — на шесть лет, потому повышение пенсионного возраста — это правильный шаг», — считает эксперт.

Однако вместе с тем необходимо предусмотреть ряд мер, которые нивелируют некоторые негативные моменты этого процесса. Во-первых, нужно очень детально проанализировать баланс профессий в экономике для того, чтобы понимать, какие рабочие места можно предложить тем людям, кто продолжит работу. Стоит, например, предусмотреть должности наставников, то есть люди старшего поколения будут передавать свой накопленный жизненный и профессиональный опыт. Во-вторых, нужно подумать, где будут устраиваться молодые кадры, приходящие на производство. Продление пенсионного возраста не должно стать для молодых специалистов препятствием на производстве. Известны случаи, когда молодёжь после окончания учебного заведения устраивается на низкоквалифицированную, временную или разовую работу.

«Сейчас молодёжь, более восприимчива к новым технологиям, цифровизации, автоматизации. Значит, надо развивать и эти производства. Через 5−7 лет экономика страны получит новые кадры, а при этом рабочие места будут заняты населением в возрасте. То есть надо очень многосторонне, многогранно подходить к решению вопроса о повышении пенсионного возраста, а целом отношение к данному предложению властей положительное», — высказала свою точку зрения Ганиева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»