Пошлины, введенные Китаем против США, – победа Дональда Трампа?

Москва, , 14:07 — REGNUM Введение Китаем 25-процентных пошлин на импорт из США (общим объёмом 16 млрд долларов) — это как раз то, чего президент США Дональд Трамп заранее ожидал и что в общем вполне соответствует его основной линии на постепенное разделение американской и китайской экономик. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Во-первых, 16 млрд — это не очень большие суммы в масштабах мировой экономики, — отметил Кагарлицкий. — Тем более раз речь идет об ответных пошлинах, то значит, товары для китайских потребителей станут дороже. Вполне возможно, что номенклатура товаров подобрана китайцами очень осторожно, чтобы не нанести ущерб собственным потребителям и производителям. Скорее всего, это символический жест, который свидетельствует о том, что китайцы по идеологическим и пропагандистским причинам не могут происходящее оставить без ответа, но стараются этот ответ минимизировать».

Во-вторых, решение китайского правительства, как полагает Кагарлицкий, это как раз то, чего Трамп заранее ожидал и что в общем вполне соответствует его основной линии на постепенное разделение американской и китайской экономик.

«Если Трамп где-то бывает импульсивен и не очень точно просчитывает последствия своих действий, то это, скорее всего, не относится к его действиям в области международной торговли, — добавил эксперт. — Здесь он как бизнесмен очень хорошо представляет себе картину и последствия своих поступков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские власти ввели обещанные ответные пошлины в размере 25% на импорт из США общим объёмом в $16 млрд. Об этом 23 августа сообщило агентство Синьхуа.

«Китай вводит по отношению к США пошлины в размере 25%, согласно заявлению Комиссии по таможенным тарифам при Госсовете КНР о введении тарифов на импортные товары из США стоимостью около $16 млрд. Решение вступает в силу с 12:01 по Пекинскому времени 23 августа», — гласит официальное сообщение.

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