В Москве вырос объём инвестиций в основной капитал за первое полугодие-2018

Москва, , 14:32 — REGNUM Объём инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2018 года составил 723 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом заявила заместитель по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 23 августа.

Одним из основных источников роста, согласно данным Мосгорстата, стало увеличение объёма инвестиций в объекты интеллектуальной собственности. Доля таких инвестиций по итогам первых двух кварталов 2018 года в общем объёме увеличилась до 10,5%. Для сравнения, аналогичные показатели 2017 года составляли 8,5%.

«В 2016 году был перезапущен механизм поддержки эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов. Инвесторы имеют возможность локализовать современные производства как в технопарках, так и на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», — подчеркнула Сергунина.

Она также отметила, что московские предприятия могут получить от правительства Москвы гарантийную поддержку, субсидии, а также льготные займы на срок до пяти лет. По данным Мосгорстата, за первое полугодие 2018 года на долю внебюджетных источников финансирования инвестиций в основной капитал приходится 73,4% всех инвестиций. При этом по итогам первого полугодия 2017 года их доля составляла 71,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы крупных и средних московских компаний выросли почти на 30%. Увеличение показателей было зафиксировано за январь-апрель 2018 года.

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