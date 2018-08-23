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Узбекистан и Казахстан договорились о перераспределении потока грузовиков

Экономика

Таможенные ведомства договорились распределять транспорт по трем пунктам пропуска

Узбекистан и Казахстан договорились о перераспределении потока грузовиков
Грузовая фура

Астана, 23 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Таможенные службы Узбекистана и Казахстана договорились о перераспределении транзитного потока на границе в трех пунктах пропуска, сообщили 23 августа в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве отметили, что скопление грузовых автомобилей на границе связано с увеличением грузопотока в направлении Узбекистана через территорию Казахстана.

Таможенные ведомства договорились распределять транспорт по трем пунктам пропуска между Казахстаном и Узбекистаном: «Капланбек» — «Навои», «Казыгурт» — «С. Наджимов», «Атамекен» — «Сырдарья».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа председатель комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев встретился с председателем государственного таможенного комитета Узбекистана Мураджаном Азимовым. Стороны обсудили скопление транспортных средств на границе.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Казахстана и Узбекистана уменьшилось скопление грузовиков

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Экономика Казахстана
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