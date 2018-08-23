Маркировка товаров вынудит производителей повышать цены

Москва, , 12:26 — REGNUM Расходы инвесторов на систему маркировки товаров планируется окупить за счет прибыли от услуг по маркировке, а значит, производителям и продавцам придётся повышать цены на товары, чтобы не уходить в минус, считает генеральный директор компании «Гудпрайс» Алексей Филиппов.

По его словам, с одной стороны, затраты на создание системы оправданы — кампания по созданию системы маркировки товаров нацелена на исключение фактов продажи подделок, а значит, увеличение прибыли компаний производителей и ритейлеров за счет очистки рынка от контрафакта и наполнения рынка оригинальной продукцией.

С другой стороны — так как государственные вложения не предусмотрены — расходы инвесторов планируется окупить за счет прибыли от услуг по маркировке, а значит, производителям и продавцам придётся повышать цены на товары, чтобы не уходить в минус.

В любом случае, реформа вводится постепенно, и есть возможность оценить её результаты в разных областях. Так, представители парфюмерно-косметического рынка будут обязаны маркировать товары только с декабря 2018 года, — заключил Филиппов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подсчитал стоимость создания в России системы маркировки товаров — 200 млрд рублей. Из них 68 млрд — это капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные.

О государственных вложениях речь не идет. Ожидается, что вложения инвесторов окупятся за счет прибыли, которую дадут услуги по маркировке — а ЦРПТ собирается брать за услуги по 0,5 рубля без учета НДС за каждую единицу маркированного товара.

Проект маркировки товаров запустили в 2016 году, первыми промаркировали меховые изделия. Сегодня меха и медикаменты маркирует ФНС, табак и обувь — ЦРПТ, для алкоголя создана система ЕГАИС.

Все категории товаров должны перейти под контроль ЦРПТ к 2024 году. Бесплатно будут маркировать жизненно необходимые лекарства, стоимость которых не превышает 20 рублей.

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