В Приморье началось строительство первого судна снабжения ледового класса

Владивосток, , 12:25 — REGNUM Приморский судостроительный комплекс «Звезда» приступил к формированию корпуса первого судна снабжения ледового класса, сообщила 23 августа пресс-служба нефтегазовой компании «Роснефть», в интересах которой ведется строительство.

Работы ведутся на тяжелом достроечном стапеле. На первом этапе специалистам предстоит провести комплекс мероприятий по установке секций будущего судна и их подготовку к сварке. Одновременно на верфи начались работы по монтажу и установке мобильных укрытий. Они позволят продолжить процесс сборки блоков судов при наступлении неблагоприятных погодных условий.

Строящиеся многофункциональные суда предназначены для транспортировки грузов на морские буровые платформы, а также для ледокольного обеспечения, буксировки судов и морских объектов. Они спроектированы так, что смогут обеспечить широкую географию плавания.

В рамках первого заказа «Роснефти» на предприятии будет построено четыре судна. Спуск на воду первого из них запланирован на 2019 год.

Напомним, создание судостроительного и промышленного кластера по строительству судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений ведется на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта по поручению президента России Владимира Путина.

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В рамках этого проекта консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью» реализует намерен построить первую в России верфь крупнотоннажного судостроения. Производственная программа судоверфи, в первую очередь, ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.

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