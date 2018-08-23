Самые дорогие дороги в Европе – во Франции и Италии

Рим, , 12:12 — REGNUM В Европе есть только одна страна, в которой проезд по магистралям обходится в большую сумму, чем в Италии — это Франция, сообщает Agenzia Italia в четверг, 23 августа.

Журналисты издания провели исследование после того, как представители правящего «Движения 5 звезд» заявили, что в Италии — самые дорогие дороги в Евросоюзе.

Заявление правящей партии было направлено против оператора итальянских магистралей — группы Benetton: после трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе в «Движении» заявили, что бизнесмены собирают на итальянских трассах огромные деньги, но не спешат вкладывать их в содержание инфраструктуры, что и проводит к трагедиям.

Журналисты издания сравнили стоимость проезда в разных европейских странах на расстояние в 250 километров. В Германии, Великобритании, Испании большинство трасс — бесплатные. В ряде других европейских странах стоимость проезда ниже, чем в Италии.

Лишь во Франции автомобилисты платят больше. Если 251 километр дороги между Римом и Флоренцией обойдутся в 18,4 евро, а 258 километров между Миланом и Венецией — в 19,4 евро, то за 250 километров пути между Парижем и окрестностями Кана автомобилисты платят 24 евро, а за 240 километров между Лионом и Нимом — 22,1 евро.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.