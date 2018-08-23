На заводе МДФ в Югре введено внешнее управление

Мортка, Югра, , 12:42 — REGNUM На АО «Завод МДФ» введено внешнее наблюдение. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа вернётся к вопросу о признании градообразующего деревообрабатывающего завода в посёлке Мортка 22 января 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В материалах суда сообщается, что суд утвердил на МДФ временного кризисного управляющего. Признать завод банкротом требуют «Интернова» и «Уралпромсервис». Обеим компаниям МДФ задолжало в целом три миллиона рублей. Общая задолженность предприятия составляет около 400 млн рублей.

Напомним, работники завода МДФ, который ранее выпускал древесно-волокнистые плиты, сокращены. Сам завод требует капитального ремонта, оборудование морально и физически изношено.

Ранее завод МДФ принадлежал Фонду поколений Югры, который был ликвидирован. Правительство ХМАО взяло на себя обязательства по трудоустройству работников завода. Напомним, 22 августа 2018 года власти Югры приняли решение о запуске проекта по диверсификации существующей площадки МДФ путём создания на её месте индустриального парка.

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