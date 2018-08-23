В Ростовской области аптеки оштрафованы на 7 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM По итогам проверок специалисты территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по Ростовской области выявили аптеки, работающие без лицензии и отпускающие лекарства с нарушениями. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве 23 августа.

В сообщении отмечается, что арбитражный суд Ростовской области увеличил штрафные санкции за повторное правонарушение. В частности, две аптеки, многократно привлекавшиеся к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований, заплатили более крупную сумму штрафов — 120 и 150 тыс. рублей.

С начала 2018 года в отношении аптечных организаций и их должностных лиц было составлено 90 протоколов за работу с грубыми нарушениями требований лицензии и 335 протоколов за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств. Общая сумма штрафов превысила 7 млн рублей.

Ранее в Ростовской области, испугавших внеплановых проверок регионального Росздравнадзора, начали закрываться клиники пластической хирургии. Около 20 медицинских организаций сдали свои лицензии. По итогам проверок было составлено 24 протокола об административном правонарушении.

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