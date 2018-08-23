Эксперты прогнозируют к осени значительное снижение цен на красную рыбу

Москва, , 11:57 — REGNUM В России уже осенью 2018 года розничные цены на красную рыбу могут значительно снизиться. Согласно прогнозам экспертов, этот продукт питания подешевеет на 20−25%.

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К резкому снижению отпускных цен на красную рыбу приведёт рекордный за последние девять лет улов. По данным Росрыболовства, на 21 августа на Дальнем Востоке было выловлено 467 тыс. т тихоокеанских лососей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишет РБК. При этом во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщили о том, что снижение отпускных цен на один из наиболее востребованных видов лососевых — горбушу — уже произошло. Если в начале июля за один килограмм оптовики просили 190 рублей, то уже в первую неделю августа цена составила 150 рублей.

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Добавим, что по данным Росстата, в июле 2018 года охлаждённая и мороженая рыба лососевых пород стоила в магазинах в среднем 711 рублей за один килограмм, что на 13% больше, чем годом ранее. В июле 2017 года цена на красную рыбу составляла 627 рублей за один килограмм.