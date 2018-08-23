Армения одобрила соглашение об обращении продукции в ЕАЭС

Ереван, , 11:54 — REGNUM Подписание соглашения, регулирующего обращение продукции в пределах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одобрено на заседании правительства Армении. Сообщение об этом опубликовано 23 августа на официальном портале правительства страны.

«Одобрить предложение о подписании соглашения о правилах обращения продукции, не регулируемой техническими регламентами ЕАЭС и правилами безопасности», — говорится в решении правительства.

Внешнеполитическое ведомство и минэкономразвития страны должны подготовить документ к подписанию.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2015 года. В международное интеграционное экономическое объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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